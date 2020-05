Dodenherdenking Velp dit jaar online

VELP – Voor het eerst in 75 jaar is er ook in Velp geen officiële Dodenherdenking bij het Herdenkingsmonument in het Villapark, aan de Vijverlaan. Het 4 Mei Comité Velp aanvaardde graag het aanbod van Velp voor Oranje om op hun website www.wo2velp.nl de diverse programmaonderdelen in de vorm van foto’s, films en tekst te publiceren.

“Alles is anders dit jaar”, vertelt Jaap Uijthof, voorzitter van het 4 Mei Comité Velp. “Dit jaar zou de Dodenherdenking in Velp sowieso anders van opzet zijn. De Parkstraatkerk, waar vele tientallen jaren voorafgaand aan de Stille Tocht een bijeenkomst was met muziek en een prominente spreker, gaat binnenkort verdwijnen. Daarop vooruitlopend had het comité besloten vanaf deze 75e herdenking de Stille Tocht te beginnen bij het Monument voor moedige mensen in WO2 en het complete programma met muziek en spreker bij het Herdenkingsmonument uit te voeren.” Maar net als alle 4 mei comités in het land heeft ook het Velpse comité het programma van de herdenking dit jaar volledig aangepast.

In navolging van de oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei hangt de vlag op 4 mei de gehele dag halfstok, en niet pas om 18.00 uur. En in Velp geeft Drum- en Showfanfare Mr H.M. van der Zandt gehoor aan de landelijke oproep aan blazers in Nederland om – voorafgaand aan de 2 minuten stilte – het Taptoe-signaal mee te spelen vanuit huis en tuin om 19:58 uur.

“Op maandag 4 mei kan iedereen van 10.00 tot 18.00 uur bloemen leggen bij het Herdenkingsmonument aan de Vijverlaan, in het Villapark”, vertelt voorzitter Jaap Uijthof. “Namens alle inwoners van Velp heeft ons comité dan al een krans geplaatst.” Het comité roept iedereen op om – geheel volgens de op dit moment geldende omgangsregels – óók bloemen te leggen bij het monument en meteen weer naar huis te gaan. Foto’s van de eigen bloemlegging kan men opsturen naar info@velpvoororanje.nl. Een selectie ervan wordt na 18.00 uur op de website geplaatst. Jaap Uijthof: “Zo kan iedereen thuis toch een beetje de Dodenherdenking in Velp meebeleven.”

Dat meebeleven geldt ook voor de toespraak die mevrouw Clan Visser ’t Hooft dit jaar zou houden. Zij heeft de toespraak nu thuis opgenomen en die opname is vanaf 4 mei te zien op de website www.wo2velp.nl. Ook een gedicht door een Velpse scholier wordt daar afgedrukt en men kan het Wilhelmus meezingen.

“In de afgelopen weken is bewezen dat de saamhorigheid in Nederland groot is. Deze dodenherdenking – thuis en toch samen – zal als een van de meest indrukwekkende naoorlogse herdenkingen worden ervaren, daarvan ben ik zeker”, concludeert Jaap Uijthof van het Velpse comité.

Foto: Dodenherdenking in Velp in 2018, foto: Martin Volmeijer