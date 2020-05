Dode bij brand in Velp

VELP – Achter een woning aan de Karekietstraat in Velp is zondag 24 mei, aan het eind van de avond, een lichaam aangetroffen bij een brand. Dat meldt de politie.

Rond 23.15 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Al gauw bleek er meer aan de hand te zijn en werd er groots opgeschaald. Echter mocht alle hulp niet baten en overleed het slachtoffer.

Wat er is gebeurd zal moeten blijken uit politieonderzoek. Op dit moment is er nog geen uitsluitsel of er wel of niet sprake is van een misdrijf. Het onderzoek naar de toedracht van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn dan nog in volle gang, meldt de politie.

Foto: Roland Heitink