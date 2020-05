Dit jaar geen Molenweekend

GIESBEEK – Er zal dit jaar in Giesbeek geen Molenweekend plaatsvinden, zo laat de organiserende vereniging Red & Black weten. Het evenement stond gepland voor komend weekend, maar kan door de coronamaatregelen niet doorgaan. De gezondheid van bezoekers van de markt, de vele vrijwilligers en de inwoners van Giesbeek staat voorop. “We verwachten tijdens het evenement duizenden bezoekers die veelvuldig in contact kunnen komen met anderen. Dat brengt allerlei risico’s met zich mee gezien, waardoor het duidelijk werd dat het Molenweekend niet kan plaatsvinden”, aldus de organisatie. Behalve dat het voor de Giesbeekse muziekvereniging een financiële aderlating is, vindt zij het ook erg voor een aantal ondernemers die voor een deel van hun inkomsten mede afhankelijk zijn van dit evenement. De organisatie laat weten nu gewoon door te gaan met de voorbereidingen voor volgend jaar.