Digitaal raadsforum in Brummen

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen bespreekt donderdag 14 mei zes inhoudelijke onderwerpen tijdens het raadsforum. De raad vergadert digitaal en deze bijeenkomst is live te volgen de website van de gemeente en op televisie via RTV Veluwezoom.

Er staan drie voorstellen op de agenda waar op 28 mei de gemeenteraad een besluit over zal gaan nemen. Het gaat om de vaststelling van het bestemmingsplan voor een perceel aan de Sophia van Württemberglaan in Eerbeek, de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020 en de programmabegroting van de regionale gezondheidsdienst GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Drie onderwerpen staan als informatief bespreekstuk op de agenda. Zo heeft de Rekenkamer-commissie een onderzoek uitgevoerd naar het beleid en de uitvoering van dagbesteding in onze gemeente. Deze commissie geeft een toelichting op het rapport en beantwoordt eventuele vragen van raadsleden en ingediende schriftelijke reacties van inwoners. Een ander onderwerp dat aan bod komt is de informatieve notitie van het college aan de raad over het sociaal domein. Het college geeft aan wat de voortgang is van diverse onderzoeken die worden uitgevoerd en wat de stand van zaken is als het gaat om dit belangrijke beleidsterrein. Het derde en laatste onderwerp dat als informatief onderwerp besproken wordt is het project Waardevol Brummen. Vanuit het college wordt een korte presentatie gegeven wat de vorderingen zijn.

Omdat er online wordt vergaderd, kunnen inwoners niet inspreken. Wie wil meepraten, zal vooraf schriftelijk een reactie moeten geven. Dit kan via griffie@brummen.nl. De raadsgriffier stuurt de reactie door naar de raadsleden.