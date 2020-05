Dierense Speeltuin houdt deze zomer de poort gesloten

DIEREN – De Dierense Speeltuin heeft, ‘met pijn in het hart’, moeten besluiten tot 1 september de poort gesloten te houden. Het is volgens het bestuur niet mogelijk kinderen te laten spelen en alle veiligheidsregels in acht te nemen.

Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen wel met elkaar spelen zonder dat zij om de afstandsregel van 1,5 meter hoeven te denken. Dit geeft volgens de NUSO, het overkoepelend orgaan van speeltuinen, wel mogelijkheden om speelplekken te openen. Volgens het bestuur van de Dierense Speeltuin Vereniging is dit echter niet te doen.

Zo zouden twintig kinderen per uur de speeltuin in kunnen, waarbij ze volgens een verplichte looproute de toestellen langskunnen. “Een verplichte route maken is onmogelijk”, zegt het bestuur. “Leg kinderen maar eens uit dat ze rechtdoor moeten in plaats van lekker te spelen waar zij willen. Ook twintig kinderen vliegen van het ene toestel naar het andere, daar zijn het kinderen voor.”

Het idee is dat dan na een uur een nieuwe groep van twintig kinderen de speeltuin in kan, nadat de toestellen grondig zijn schoongemaakt. “Daar hebben we een leger aan vrijwilligers voor nodig en dan nog hebben we er een dagtaak aan.” Ook storend vinden de medewerkers van de speeltuin het feit dat er dan maar twintig kinderen per keer naar binnen kunnen. “Wij willen niet het onderscheid maken welke kinderen wel naar binnen kunnen en welke helaas niet kunnen spelen.”

Mede op advies van de gemeente Rheden heeft het bestuur van de speeltuin daarom besloten deze zomer de poort gesloten te houden. “Wij zouden niets liever willen dat de speeltuin open kan voor iedereen, maar door het coronavirus is het niet mogelijk. Voorlopig gaan wij er met pijn in ons hart vanuit, dat de speeltuin tot 1 september haar deuren gesloten moet houden.” Zodra er iets verandert in de situatie, speelt de speeltuin daar direct op in. “Op het moment dat de speeltuin weer open kan, hangen wij de vlag uit en hopen we jullie allemaal weer te zien.” In tussentijd hoopt het bestuur dat de leden hun lidmaatschap niet opzeggen en de speeltuin blijven steunen in dit zware jaar.

Ondertussen is er ook nog een stukje goed nieuws. Er wordt hard gewerkt aan het werven van fondsen voor de tweede fase van de natuurspeelplaats. Zo heeft de eerste ronde van de Ik buurt mee-waardecheques maar liefst 6.230 euro opgebracht. Ondanks de huidige situatie hoopt de speeltuin het tweede deel van dit grote project dit jaar te kunnen realiseren.