Dierense Speeltuin gaat tóch open

DIEREN – Na een eerder bericht waarin de Dierense Speeltuin aankondigde de hele zomer gesloten te blijven, is er nu toch goed nieuws. Onder voorwaarden kan er toch lekker worden gespeeld, de speeltuin gaat open op woensdag 3 juni.

Er is de afgelopen weken achter de schermen hard gewerkt aan een oplossing om te zorgen dat de speeltuin toch open kan dit jaar. “We mogen eindelijk weer open, maar dat lukt alleen met hulp van iedereen vanaf 13 jaar en ouder”, meldt het bestuur nu. Er zijn regels opgesteld, zodat de richtlijnen van het RIVM kunnen worden gehandhaafd.

Afstand houden blijft het devies voor iedereen van 13 jaar en ouder. De speeltuin waarschuwt ook dat het spelen bedoeld is voor kinderen die jonger zijn. “Mochten er in onze ogen teveel mensen vanaf 13 jaar naar binnen willen, dan bestaat de kans dat wij mensen moeten weigeren”, stelt het bestuur. Voor kinderen met een beperking wordt een uitzondering gemaakt. Ouders en begeleiders worden extra verzocht op hun eigen kinderen te letten, zodat de vrijwilligers op volwassenen kunnen letten in verband met afstand houden met elkaar.

Verder blijft de kantine gesloten. Er is bij het loket wel verkoop van koffie en ander drinken, ijsjes, snoep en chips. De picknicktafels op beide terrassen zijn verplaatst en staan nu verspreid door de speeltuin, met linten in het midden, om zo afstand te waarborgen.

Bij de entree van de speeltuin staat een zuil met desinfecterende handgel, evenals bij de toiletten. De toiletten gaan bovendien elk uur 10 minuten dicht zodat er kan worden schoongemaakt.

Het was de bedoeling dat de eerste fase van de natuurspeeltuin kon worden geopend met een feestje, maar dat gaat voorlopig nog niet door.