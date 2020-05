Deurportret als herinnering aan quarantainetijd

DIEREN / REGIO – Dat er nu in coronatijd ook juist leuke ideeën ontstaan, laat Lotte Geerlings zien. De Dierense, die sinds een paar maanden in Arnhem woont, verdient onder de naam Lot Louisa de kost als fotografe en social media manager. Ze is begonnen met het maken van voordeurportretten. Omdat ze momenteel minder werk heeft, maar vooral ook om in deze periode iets leuks te ondernemen. “Veel gezinnen zitten thuis. Een fotomoment is voor hen iets leuks om naar uit te kijken”, vertelt Lotte. “De korte fotoshoot is een reden om even weer wat leuks aan te trekken en jezelf mooi te maken, hoewel het juist ook leuk kan zijn om een portret te maken in die joggingbroek waar je nu de hele week in leeft.” Lotte maakt een leuk gezinsportret, voor later een leuke herinnering aan de quarantainetijd.

Wie net als dit Dierense gezin op de foto wil, kan contact opnemen met Lotte via 06-37324315 of www.lotlouisa.com. De kosten bedragen 30 euro. Lottes project loopt nog tot en met 9 mei.

Foto: Lot Louisa