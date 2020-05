De Schilderschool gaat gratis online en internationaal

DOESBURG – De Schilerschool in Doesburg stopte twee jaar geleden met de wekelijkse lessen. In deze coronatijd start André Bikker met een wekelijks gratis online teken- en schilderprogramma voor kinderen en volwassenen om thuis mee te ontspannen.

Elke week komt er een nieuw filmpje op YouTube met daarin creatieve opdrachten. Elk programma heeft drie onderwerpen. Voor volwassenen zijn dat tekentips, schildersuccessen en materialen of techniek. Voor kinderen is er wekelijks een stripgrap, een tekentruc en bouwen of versieren. De deelnemers kiezen zelf en door de video te pauzeren bepalen zij hun eigen tempo.

Bikker biedt het programma gratis aan, wel vraagt hij deelnemers hun wensen in te sturen, zich te abonneren op het kanaal of een vrijwillige bijdrage te storten om de productiekosten en de kosten van verspreiding te kunnen dekken. Wensen en vragen kunnen worden gemaild naar info@schilderschool.info, zodat deze in de nieuwe afleveringen kunnen worden behandeld.

De video’s zijn in het Nederlands en Engels ondertiteld om zoveel mogelijk mensen ontspanning te bieden in deze moeilijk tijd. Denk aan dove mensen, kinderen in de AZC’s. Een doelgroep is ook de kinderen in de sloppenwijken van Zuid- Afrika. Omdat De Schilderschool ambassadeur is van stichting Table Mountain in Zuid- Afrika zullen de online lessen daar ook verspreid worden.

Foto: Screenshot YouTube

www.schilderschool.info

info@schilderschool.info