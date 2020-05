De Ooi gaat gasloos verwarmen voor de zelfde prijs

DOESBURG – Als de financiering rond komt, gaat het water van de Oude IJssel de huizen in de wijk De Ooi in Doesburg verwarmen. Voor realisatie van dat project, dat ruim 900 woningen omvat, is een gezamenlijke aanvraag voor 4 miljoen euro subsidie gedaan door Woonservice IJsselland, Liander, Waterschap Rijn & IJssel, wijkraad De Ooi en de gemeente Doesburg. Het geld moet komen uit de subsidiepot project Aardgasvrije Wijken (PAW).

De Ooi in Doesburg ligt pal naast de Oude IJssel. De warmte van het water van de Oude IJssel in de zomermaanden is een duurzame bron om een warmtenet te voorzien van warmte. Die mogelijkheid hebben de partijen samen laten zoeken door IF Technology. Als het Rijk na de zomer de aanvraag goedkeurt, kunnen alle woningen en gebouwen in De Ooi in 2028 aangesloten worden op het warmtenet.

Een voorwaarde voor de partners om de aanvraag te doen, is dat de woonlasten voor de huurders en de woningeigenaren niet stijgen door het warmtenet. In de woningen komt alleen een warmte-afleverset die past in een standaard meterkast. Hierdoor zijn de aansluitkosten laag. Een bijkomend voordeel is dat de CV-ketel het huis uit kan.

De warmte voor de 900 bestaande woningen – de nieuwbouw aan de Oude IJssel, project De Sluyswachter, maakt geen deel uit van de aanvraag – komt uit de Oude IJssel. Water van zo’n 20 graden Celsius wordt in de zomer opgeslagen in de grond, op zo’n 170 meter diepte. “Tussen enkele kleilagen is dat goed mogelijk”, legt wethouder Duurzaamheid Peter Bollen uit. “Dat water blijft in de bodem op die temperatuur en kan worden opgepompt en door warmtepompen worden omgezet in water met een temperatuur van 70 graden. In de wijk zullen vier grote warmtepompen dat water uit de aarde oppompen en de temperatuur verhogen. Dat heeft als voordeel dat in de huizen de bestaande installaties en leidingen gebruikt kunnen blijven worden. Dus geen extra isolatie – hoewel dat natuurlijk altijd goed is – en geen nieuwe radiatoren of vloerverwarming en dergelijke nodig. Een compacte afleverset, die in iedere standaard meterkast past, regelt dat en houdt ook het verbruik bij. En we streven er naar en verwachten ook dat het mogelijk is, om dat allemaal te regelen zonder dat de bewoners meer moeten gaan betalen dan voor hun huidige gasverbruik.”

In het project de Proeftuin Aardgasvrije Wijk de Ooi, werken alle betrokken partijen integraal samen. Bollen: “We leggen verbindingen tussen inwoners en experts, maar ook tussen het warmtenet en andere opgaven in De Ooi. Zo werken we samen naar een realistisch uitvoeringsplan waar bewoners goed mee kunnen leven. Als alles volgens plan verloopt, gaan we inwoners ondersteunen bij hele concrete zaken. Denk aan een actie rondom het koken op inductie of de overstap naar de nieuwe warmtevoorziening. Alleen wanneer bewoners soepel kunnen over stappen, is wat ons betreft het plan succesvol.” En hij benadrukt dat het allemaal voor de bewoners gebeurt op vrijwillige basis.

In de Ooi gaat het zoals gezegd om ruim 900 woningen. Zo’n 60 procent daarvan is huur en eigendom van meestal Woonservice IJsselland en de overige woningen zijn koopwoningen.

De Proeftuin in De Ooi is een van de eerste grootschalige duurzame projecten in Doesburg dat voortkomt uit het duurzaamheidsprogramma. “De opdracht is duidelijk: woningen van het gas af”, aldus de wethouder. “Dit lijkt ons een goede methode. Zeker omdat we er van uitgaan dat de verbruikskosten gelijk blijven met gas en er geen kostbare verbouwingen en aanpassingen binnen de woningen nodig zijn. Feitelijk ontstaat er ruimte. De CV ketel en boiler kunnen immers de deur uit. We willen om die reden – en het Rijk is daar momenteel over aan het beslissen – ook dat de prijs van warmte die op deze wijze wordt opgewekt niet wordt gekoppeld aan de gasprijs.”

Alles bij elkaar kost het project in 8 jaar tijd 27 miljoen euro.