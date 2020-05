De Middelste Molen gaat weer open

LOENEN – Na een aantal weken gesloten te zijn geweest, opent De Middelste Molen in Loenen op dinsdag 9 juni weer haar deuren. Inmiddels is in de ambachtelijke papierfabriek en het museum een aantal maatregelen genomen, waardoor iedereen nu verantwoord een bezoek kan brengen. Zo is er momenteel slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd toegestaan. Daarom is het aan te raden een plekje te reserveren via www.demiddelstemolen.nl. Gewoon komen aanwaaien kan ook, maar reserveringen gaan vol en vol is vol. De Middelste Molen is te vinden aan Kanaal Zuid 497 aan Loenen. Bezoekers kunnen in de papierschepperij zien hoe papier met de hand wordt gemaakt, ook wordt het proces van de machinale papierproductie uitgelegd.