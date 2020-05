De dag met een praatje beginnen in Doesburgse telefooncirkel

DOESBURG – Acht jaar geleden werd getracht één of meerdere telefooncirkels op te starten in Doesburg. Destijds bleek er niet genoeg animo voor. De stichting Doesburgerinitiatief denkt dat er nu, in coronatijd, meer behoefte is aan een dagelijks telefoontje. Als meer dan acht belangstellenden zich melden, wil de stichting de eerste telefooncirkel opzetten.

In deze coronatijd lijkt, zeker voor ouderen, alles te zijn verdwenen wat het leven gezellig maakt. De kaart- en schaakclub liggen stil, de bibliotheek is dicht en sporten kan niet meer. Familie en vrienden kunnen niet meer zomaar onbeperkt op bezoek komen. Dat maakt de dag voor veel mensen behoorlijk eenzaam, zeker nu de meeste mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en niet langer met leeftijdsgenoten in een bejaardenhuis. Een telefooncirkel kan hier wellicht bij helpen. Iedereen in de telefooncirkel wordt elke ochtend gebeld en belt zelf iemand.

In de gemeente Rheden bestaan al 38 jaar meerdere telefooncirkels met heel tevreden deelnemers. En daar geven ze verschillende redenen voor. Deelname geeft de deelnemers – en hun kinderen – een gevoel van veiligheid; iedere ochtend wordt gecheckt of je weer goed aan de dag bent begonnen en als je niet opneemt wordt gekeken wat er aan de hand is. De dag begint met een kort praatje en als dat niet genoeg is, bel je elkaar later nog even. Er ontstaan soms nieuwe vriendschappen en vooral oudere deelnemers zijn blij met de mogelijkheid om met leeftijdgenoten te kunnen praten over gebeurtenissen in het verleden die ze met niemand meer kunnen delen. En dan zijn er een paar keer per jaar ook nog gezellige bijeenkomsten waar alle deelnemers elkaar kunnen ontmoeten; nu even niet, maar als de coronamaatregelen dat weer toestaan.

Zoals gezegd bleek er acht jaar geleden niet genoeg animo voor een telefooncirkel. De stichting Doesburgerinitiatief zou het nog eens willen proberen. Als er genoeg belangstelling is, wil de stichting haar uiterste best gaan doen om de cirkels op te zetten. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Tanja en Ben Kruk van de stichting Doesburginitiatief via tel. 0313 – 482013 of doesburgerinitiatief@ziggo.nl. Een briefje in de bus van Windmolenstraat 24 kan natuurlijk ook. Zij zijn ook beschikbaar voor vragen. Melden zich acht of meer belangstellenden, dan gaan zij aan de slag om de eerste Doesburgse telefooncirkel te organiseren.