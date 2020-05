Coronamaatregelen zorgen voor topdrukte bij de Luisterlijn

REGIO – Nu iedereen in het hele land sociaal contact moet mijden en vooral ouderen de deur niet meer uitkomen of bezoek krijgen, is het drukker dan ooit bij de Luisterlijn. Vrijwilligers en beroepskrachten zetten alle zeilen bij om het toenemend aantal oproepen te beantwoorden.

Nu het kabinet heeft opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en het contact met ouderen te vermijden, nemen mensen massaal contact op met de Luisterlijn. Dagelijks voeren vrijwilligers zo ‘n 1.200 gesprekken per dag via de telefoon en ruim 150 via de chat. Dat is ruim 30 procent meer dan normaal. Meer dan de helft van de gesprekken gaat over corona.

Bezorgdheid en angst komen veelvuldig terug in gesprekken. “Mensen worden de hele dag geconfronteerd met corona. Wanneer zij de tv aanzetten, even met iemand praten, boodschappen doen en alle lege schappen zien”, zegt Dorine Kettenes, trainer bij de Luisterlijn. “Mensen maken zich zorgen, hebben angst of zijn soms echt in paniek.” De Luisterlijn biedt dan uitkomst. “Vrijwilligers bij de Luisterlijn zijn getraind in het geruststellen en geven van écht aandacht. Samen met de gesprekspartner onderzoeken ze wat er nodig is om weer (even) verder te kunnen tijdens de dag of nacht. Praten helpt en zorgt geregeld voor opluchting.”

Eerder deze maand startte Omroep MAX samen met de Luisterlijn een grote campagne om ouderen die zich vanwege het coronavirus zorgen maken te wijzen op het bestaan van de Luisterlijn. Uit cijfers blijkt dat de meeste mensen die bellen tussen de 45 en 65 jaar of 65+’ers zijn. MAX-directeur Jan Slagter: “Het doet mij goed om te merken dat zoveel mensen de Luisterlijn weten te vinden. Nu er steeds meer maatregelen worden genomen en ook de verzorgingshuizen hun deuren hebben moeten sluiten, is het nog belangrijker dat er iemand aan de andere kant van de lijn zit die naar je luistert als je het moeilijk hebt. Het is hartverwarmend dat al die vrijwilligers van de Luisterlijn dag en nacht klaar staan met een luisterend oor. In deze tijd zijn we op elkaar aangewezen; we kunnen niet met elkaar zijn, dus laten we er voor elkaar zijn.”

Om zoveel mogelijke gesprekken te kunnen voeren, draaien vrijwilligers extra uren. “Gelukkig is het voor vrijwilligers mogelijk om hun dienst vanuit huis te doen”, vertelt Johan Rutten, waarnemend directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. “Dankzij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport hebben we extra thuistelefoons en headsets kunnen aanschaffen” . Om zoveel mogelijk mensen te woord kunnen staan, heeft de Luisterlijn vrijwilligers gevraagd om hun diensten uit te breiden. “Het is fantastisch om te zien hoe hier gehoor aan wordt gegeven. Zo kunnen we er zijn voor mensen die het nu nog meer nodig hebben.”

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek. De lijn is bereikbaar via tel. 0900-0767 of chat of mail via www.deluisterlijn.nl.