Concert 45 Joar Olderwets Høken bij Omroep Gelderland

REGIO – Speciaal voor alle fans van Normaal zendt Omroep Gelderland op Hemelvaartsdag een akoestisch concert uit van deze Achterhoekse band. Het is die dag vanaf 15.00 uur live te zien.

Het concert 45 Joar Olderwets Høken zou dit jaar in Lochem worden gegeven, maar in verband met het coronavirus ging hier een streep doorheen. In plaats van een groot openluchtconcert ter ere van het 45-jarig bestaan van Normaal, met verschillende gastoptredens van bekende artiesten, wordt het nu dus klein gehouden. Een akoestisch concert op een nog onbekende locatie, dat wordt opgenomen en uitgezonden door Omroep Gelderland. Zo kan de band alle anhangers toch een klein hart onder de riem steken en het jubileum vieren.

Normaal gaf haar eerste grote optreden tijdens het Lochem Popfestival in 1975, dat traditioneel op Hemelvaartsdag gehouden werd. De hit Oerend hard volgde in 1977 en al snel werd de harde rockmuziek met een Achterhoeks dialect het handelsmerk van de band. Normaal zet het platteland muzikaal op de kaart. Vier decennia later is de band nog altijd razend populair en niet meer weg te denken uit het Nederlandse muzieklandschap.

In de afgelopen jaren mocht de band de Edison Oeuvreprijs en de prestigieuze Buma Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen. Ook verscheen er in 2015 de VPRO documentaire ‘Ja, dat was høken, 40 jaar Normaal’ en werd er vorig jaar nog een standbeeld voor de band onthuld op Hemelvaartsdag 2018 in Hummelo, vlakbij het geboortehuis van Ben Jolink. In 2019 gaf Normaal weer het eerste optreden sinds frontman Bennie Jolink in 2015 om gezondheidsredenen moest stoppen. Dit reünieconcert in Lochem was binnen twee minuten uitverkocht.

Het concert van Normaal is op 21 mei om 15.00 uur te zien op TV Gelderland. Vanaf 17.20 uur worden alle hoogtepunten van het concert nog een keer op een rij gezet (daarna ieder uur herhaald). Het concert is ook online terug te zien via Uitzending Gemist.

Foto: Koos Groenewold