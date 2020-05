Collecteweek Longfonds

REGIO – Van 11 tot en met 16 mei is de collecte van het Longfonds. Dit keer gebeurt dit niet langs de deuren, maar online. Het Longfonds zet zich in voor de 1,2 miljoen mensen in Nederland met een longziekte. Nieuw aandachtspunt is de longschade die achterblijft na een corona-infectie. De opbrengst van de collecte wordt voornamelijk gebruikt voor onderzoek. Een donatie doen kan via www.longfonds.nl.