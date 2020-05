Chinese mondkapjes voor Slingeland Ziekenhuis

DOESBURG – Op dinsdag 19 mei bracht mevrouw XinXin Hu uit Doesburg, samen met leden van verschillende Chinese liefdadigheidsorganisaties, 10.000 medische mondkapjes bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. De mondkapjes maakten deel uit van een grote donatie door de ‘Federation of Returned Overseas Chinese of Zhejiang Province’. In Nederland werd deze actie gecoördineerd door de ‘Stichting Landelijke Federatie van Chinese Organisaties in Nederland’ (LFCON). De mondkapjes zijn gedoneerd als blijk van waardering voor de Nederlandse hulp in de eerste dagen van de corona-uitbraak in China. Op de staat foto mevrouw Hu (derde van links), in het midden de heer Hans Hageman van het Slingeland Ziekenhuis, geflankeerd door mevrouw Tan (rechts) en mevrouw Yang (links) beiden leden van de Stichting LFCON. Uiterst links staat mevrouw Fu uit Terborg, die samen met mevrouw Hu het initiatief heeft genomen voor deze actie. Mevrouw Hu is eigenaar van restaurant China in Doesburg en spant zich al jaren in om Chinese kunst en cultuur in Nederland te propageren.