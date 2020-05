CDA Bronckhorst wil snellere afwikkeling Tozo-aanvragen

GEM. BRONCKHORST – CDA Bronckhorst roept het College van B en W op om aanvragen van zelfstandig ondernemers voor gebruik van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) sneller op te pakken en af te handelen.

De Tozo-regeling is bedoeld voor een bijdrage in het levensonderhoud en het voorkomen van liquiditeitsproblemen van zelfstandig ondernemers die nadelen ervaren door de coronamaatregelen. Zelfstandig ondernemers hebben bij het CDA hun ongenoegen geuit over de trage afwikkeling van de Tozo-aanvragen door de gemeente Bronckhorst, meldt de lokale partij. Bronckhorst heeft deze ondernemers schriftelijk gemeld, dat zij niet in staat is binnen de vier weken na ontvangst van de Tozo-aanvraag te beslissen en toe te kennen. “Dit is absoluut onwenselijk en dit moet sneller kunnen”, vindt het CDA. “We moeten alle zeilen bijzetten om ondernemers te ondersteunen bij het overleven van deze crisis en daarbij past geen bureaucratie.”

Naast het belang voor ondernemers ziet het CDA ook een groot Bronckhorster belang. “We moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers de crisis doorstaan en na de crisis de economie helpen dragen. Het is ons gezamenlijk belang dat een ‘ondernemend straatbeeld’ blijft bestaan en dat daarin geen gaten gaan vallen. Daarnaast zijn lokale ondernemers jaar in jaar uit steunpilaren geweest van de verenigingen. Kortom, lokale ondernemers zijn erg belangrijke pijlers voor de leefbaarheid van Bronckhorst en verdienen snel ondersteuning.”

CDA Bronckhorst krijgt berichten dat het buurgemeenten wel lukt om de Tozo-aanvragen spoedig af te wikkelen en snel tot uitbetaling over te gaan. Tevens heeft het college van B&W de mogelijkheid Tozo te werken met voorschotten, zegt het CDA, dat zich dan ook afvraagt waarom dit niet de keuze is van Bronckhorst.