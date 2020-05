Caritas Klarenbeek houdt vakantiegeldactie

KLARENBEEK – De vrijwilligers van Caritas Klarenbeek zetten zich ook dit jaar weer in voor de vakantiegeldactie. Ze vragen mensen die het kunnen missen, een deel van hun vakantiegeld af te staan aan mensen die het hard nodig hebben.

Het is een onzekere tijd, waarin het gewone leven op zijn kop staat. Mensen worden ziek, maar er zijn ook mensen die zonder betaald werk zijn komen te zitten. Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend om de komende maand vakantiegeld te krijgen, maar voor gezinnen met een minimuminkomen of misschien een nog lager inkomen, lukt het niet om iets extra’s te doen in de zomer. Gewoon omdat het geld er niet voor is, misschien helemaal niet in deze crisistijd.

Om ervoor te zorgen dat deze gezinnen toch een leuk vooruitzicht hebben naar de vakantie of verlichting kunnen geven in de financiële situatie, willen de vrijwilligers van Caritas Klarenbeek zich ook dit jaar weer inzetten voor de vakantiegeldactie. Daarom vragen zij mensen die het kunnen missen een klein deel van hun vakantiegeld te doneren. “Met een kleine bijdrage van 10 of 15 euro kunt al enorm helpen, maar de hoogte van het bedrag mag u uiteraard zelf bepalen”, aldus de vrijwilligers. Een donatie kan worden gedaan op NL 79 INGB 0703 1300 64 ten name van I. Franken W.G. Caritas onder vermelding van Vakantiegeldactie 2020.

Mensen die zelf door omstandigheden in een moeilijke financiële positie terechtgekomen zijn of die iemand kennen die wel wat steun kunnen gebruiken, kunnen een bericht achterlaten op het adres van Het Boshuis, Kerkweg 2, 7382 BN, Klarenbeek ter attentie van Werkgroep Caritas.

www.franciscusenclara.com/caritas