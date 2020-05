GIESBEEK – Langs de Rivierweg bij Giesbeek is vrijdagmiddag 29 mei een camper volledig afgebrand. De brandweer kreeg rond 13.15 uur een melding. De camper is door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen en er zijn meerdere gasflessen geëxplodeerd. De inzittenden konden gelukkig op tijd het voortuig verlaten. De weg is een tijd afgesloten voor verkeer.

Foto: Melvin/ Persbureau Heitink