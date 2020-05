Business & Shopping: Vroolijke kiosk en afhalen bij De Vroolijke Frans

BRUMMEN – Ondanks de lastige periode, staat het team van de Vroolijke Frans in Brummen (Broek) nog steeds met veel enthousiasme klaar voor haar gasten. Zo kunnen wandelaars en fietsers onder de veranda terecht voor een lekkere versnapering voor onderweg, zoals koffie, thee, ijs ,fris, gebak en zelfs iets voor de stevige trek. Deze Vroolijke Kiosk is geopend van woensdag tot en met zondag, bij mooi weer van 11.00 tot 17.00 uur.

De Uitspanning aan de Knoevenoordstraat is ook een Thuisservice gestart. Iedereen kan een heerlijke culinaire maaltijd afhalen voor thuis. Er is wekelijks een wisselend menu. Naast afhalen is het ook mogelijk de gerechten te bestellen. Ook bedrijven en organisaties kunnen van deze service gebruik maken voor een heerlijke lunch of een goed belegd luxe broodje.

Door deze initiatieven kan iedereen, ook in deze tijd, genieten van de service van de Uitspanning. Ondertussen zijn de medewerkers van de Vroolijkheid volop bezig met de voorbereidingen om iedereen vanaf 1 juni weer gastvrij te kunnen ontvangen.

www.devroolijkefrans.nl

Tel. 0575-561719