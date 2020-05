Business & Shopping: Veel lekkers en mooie cadeaus bij Lisse de Delicatessenbank

EERBEEK – Winkelen bij Lisse, de Delicatessenbank aan het Stuyvenburchplein in Eerbeek is meer dan even een wijntje, kaasje of cadeautje kopen. Het is een beleving om in de gezellige, huiselijke winkel uit het brede assortiment iets lekkers uit te zoeken

Ze had zich de opening van haar delicatessenwinkel wel iets anders voorgesteld. Door de coronacrisis bleef het geplande feestje achterwege. Maar toch heeft eigenaresse Esmee Beumkes over aandacht niets te klagen. “Ik vind het zo bijzonder dat er zoveel mensen aan ons denken en langskomen”, vertelt ze. “We hebben in deze eerste weken zelfs al mensen gehad die terugkwamen voor iets specifieks, de kaas bijvoorbeeld.”

Esmee runt Lisse, de Delicatessenbank samen met haar moeder Ivonne en weekendhulpen Hymke en Linette en samen geven ze iedere klant een warm welkom. “We willen een huiselijke sfeer creëren waarin iedereen zich op zijn gemak voelt. We vinden het heel belangrijk dat het bij ons gezellig is.”

Lisse verkoopt veel lekkere dingen en mooie cadeaus. Verschillende soorten wijnen en bijzondere biertjes, maar ook heel veel soorten thee. Achterin de winkel liggen de glimmende gele kazen en net om het hoekje staat een kar vol heerlijk geurende buitenlandse worsten. De ouderwetse toonbank ligt vol chocolaatjes en nostalgische snoepjes, er is een kast gevuld met ambachtelijke jam en tussendoor staan leuke hebbedingetjes om cadeau te doen. En dan komen daar over een tijdje ook nog verse buitenlandse kazen, tapenades, olijven en versgebrande nootjes bij. “We willen vooral dingen verkopen die niet in elke andere winkel liggen, gewoon mooie, lekkere producten. Winkelen bij Lisse moet een beleving zijn, bijvoorbeeld door het zelf tappen van je olijfolie”, zegt Esmee trots.

Als straks het horecagedeelte achterin de winkel open mag, kunnen klanten daar terecht voor een goede kop koffie of thee met wat lekkers. ‘s Middags serveren Esmee en Ivonne daar een wijntje of biertje met een borrelplank. “We hebben natuurlijk genoeg lekkers om een goede plank samen te stellen.” Lisse wordt nadrukkelijk geen kroeg, maar een rustig plek om te genieten van al het lekkers dat Esmee en Ivonne verkopen.