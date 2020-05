Business & Shopping: Proeflokaal & Gastrobar ‘t Kromhout opent op Tweede Pinksterdag

BRUMMEN – Toen de deuren van ‘t Kromhout op 31 januari voor het laatst sloten, waren inwoners van Brummen somber gestemd. Wat zou er gebeuren met het prachtige historische pand aan het Marktplein, waar nog geen nieuwe uitbater voor was gevonden? Velen vreesden voor leegstand, maar Brummen had niet op Piet Verbeek gerekend. De gepensioneerd ondernemer kon het niet aanzien dat ‘t Kromhout zou vervallen, kocht het pand en opent er maandag 1 juni zijn proeflokaal en gastrobar.

‘t Kromhout heeft het mooiste terras binnen de bebouwde kom van Brummen”, zegt Piet Verbeek, die samen met zijn vrouw Fenny al maanden druk is om een grote verbouwing in goede banen te leiden. “Het pand heeft zoveel potentie, het zou zonde zijn om dat verloren te laten gaan. Er komt een IVN-wandelroute langs, er is markt voor de deur. Dit is dé plek voor fietsers om te stoppen en even een kopje koffie te drinken.”

Verbeek is weliswaar een succesvol ondernemer, hij verkocht zijn zaak in 2017, maar heeft tot nu toe geen ervaring in de horeca. Dat weerhoudt hem er niet van dit avontuur aan te gaan en hij gaat er dan ook volledig voor. “Met de juiste hulp is alles mogelijk. Onze zoon Tom werkt wèl in de horeca. Hij heeft voor ons de kaart samengesteld en helpt in het begin met zaken als de inkoop. We hebben een enthousiaste en ervaren kok aangenomen en een team voor de bediening. Zij worden het gezicht van ‘t Kromhout, Fenny en ik gaan er op de achtergrond alles aan doen om te zorgen dat de zaak goed loopt.”

En dat begint bij een flinke verbouwing. Er wordt met man en macht gewerkt om alles klaar te krijgen voor de opening. Alles is geschilderd, er zijn nieuwe toiletgroepen aangelegd en de keuken is verplaatst en twee keer zo groot gemaakt. Een gedeeltelijke verhoging maakte de grote ruimte knus en de bar is weliswaar wat kleiner gemaakt, maar blijft de blikvanger. Pronkstuk is de veranda voor het pand, waar Verbeek een klassieke tegelvloer heeft laten leggen. “Het voelt nu echt alsof je op een veranda zit, in plaats van onder het balkon van de bovenburen”, zegt hij trots.

Piet en Fenny noemen ‘t Kromhout Proeflokaal & Gastrobar. “We proberen zoveel mogelijk lokale leveranciers te vinden. Niet alleen voor onze versproducten als groenten en vlees, maar ook ons bier komt straks van een lokale brouwer”, zegt Verbeek. “We willen onze gasten de regio laten ontdekken. Onze kaart is eenvoudig, maar gevuld met mooie gerechten van hoge kwaliteit.”

‘t Kromhout opent op maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag en tevens de dag dat de horeca weer gasten mag ontvangen. Reserveren is op dit moment nog verplicht en kan via info@gastrobarkromhout.nl. Wie op 1 juni wil komen eten, dient er op tijd bij te zijn, de reserveringen stromen binnen. Voor het terras en de veranda is reserveren niet nodig. ‘t Kromhout is straks zeven dagen per week vanaf 10.00 uur geopend.

www.gastrobarkromhout.nl