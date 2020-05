Business & Shopping: Nog steeds lekker een ijsje halen bij Bon Appetit

DIEREN – Uitgebreid binnen koffie drinken en een ijswafel eten kan op het moment niet, maar Bianca Jansen – Hachmang heeft haar IJscafé Bon Appetit in Dieren geopend voor het seizoen. Ze doet er alles aan om haar klanten zo goed mogelijk te bedienen.

De salon ziet er wel wat anders uit dan vorig jaar. Er is een verplichte looproute en er mogen maximaal twee klanten tegelijkertijd binnen zijn. “Het is jammer dat een ijsje eten met je gezin niet meer het uitstapje is dat het was”, zegt Bianca spijtig. “Even lekker zitten met je ijsje kan niet op dit moment.”

Bianca en haar team houden zich strikt aan de regels van het RIVM, voor de veiligheid van zowel de klanten als hunzelf. Helaas mag er daarom in en rondom de zaak niet meer worden gegeten of gedronken. “Het best kunnen mensen hun bestelling in hun eentje af komen halen en dan meenemen naar huis”, legt Bianca uit. “Niet zoals we het graag zien, maar we maken er maar wat van. Zo kunnen we in ieder geval ons ijs verkopen en onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn.”

Bianca heeft een breed assortiment Italiaans schepijs, ijskoffies, milkshakes en bonbons. Op dit moment verkoopt ze geen hoorntjes, maar alleen bakjes met ijs. “Alles voor de veiligheid.” Daarnaast verzint Bianca elke keer iets nieuws om haar klanten te verrassen. “Zo hadden we vorige week chocolade-aardbeien”, vertelt ze. Elke keer als ze iets speciaals heeft of een leuke aanbieding, maakt ze dit via Facebook bekend (zoek op IJscafé Bon Appetit).

Bianca vindt het ontzettend jammer dat ze haar klanten niet het welkom kan geven dat ze zou willen, maar is nog steeds heel blij met iedereen die haar ijscafé bezoekt. “De meeste mensen reageren heel goed op de RIVM-regels en begrijpen dat het allemaal anders is dan we zouden willen. Daar ben ik heel blij om. Het is geen makkelijke tijd voor ondernemers en we zijn daarom heel blij met iedereen die een ijsje komt kopen!”