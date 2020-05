Business & Shopping: Inez Hendriks viert 25-jarig jubileum

EERBEEK – Inez Hendriks vierde onlangs een bijzonder jubileum: ze is 25 jaar eigenaar van boek- en kantoorboekhandel Hendriks in Eerbeek. Een feestje geven kan nu niet, maar Inez stond samen met burgemeester Alex van Hedel stil bij dit bij moment.

Inez heeft haar winkel voor dit jubileum een metamorfose gegeven. De winkel is ruimer ingericht en daarmee coronaproof. Ook is er gekozen voor nieuwe kleuren en werd een nieuw logo ontworpen. Burgemeester Van Hedel heeft het logo vrijdag 8 mei onthuld. Zitten op een elektrische Veluwescooter trok hij de Eerbeekse vlag van het bord.

Op de gevel van het pand aan de Stuyvenburchstraat prijken nu verschillende icoontjes, waarmee wordt aangegeven welke diensten Inez allemaal biedt in haar winkel èn online. Inez is ervan overtuigd dat een fysieke winkel prima kan worden gecombineerd met een aantal goede webshops. “Hiermee kan ik mijn klanten meer producten leveren.”

Inez verkoopt een breed assortiment. Ze heeft de meest actuele boeken op voorraad en een titel die niet voorhanden is, is snel besteld. In de winkel of online. Daarnaast zijn in de winkel wenskaarten, cadeaus, puzzels, creatieve spulletjes en tijdschriften te vinden. Sinds kort is er ook een UPS en Homerrr afgifte- en ophaalpunt in de winkel gevestigd.

Wat veel mensen niet weten, is dat Inez levert aan ondernemers in de directe omgeving in en rondom Eerbeek. Papierfabrieken, transportbedrijven en andere lokale ondernemers die bij haar bestellen krijgen binnen één werkdag geleverd.

Naast de VVV is al drie jaar Veluwe Actief Eerbeek in de winkel gevestigd. Hier worden ebikes, steps, fietsen en elektrische Veluwescooters verhuurd en kunnen sportieve activiteiten en arrangementen worden geboekt. Voor 2020 is besloten om nog meer materiaal in te zetten, gezien de grote vraag van de toeristen en dagjesmensen die de omgeving willen verkennen en van de natuur willen genieten.

www.hendriks-boekkantoor.nl

www.veluweactief-eerbeek.nl