Business & Shopping: De Brillenkamer geopend in Beekbergen

BEEKBERGEN – Kirsten du Breuil – ter Horst opende op 1 mei De Brillenkamer in Beekbergen. Kirsten is gediplomeerd opticien en is inmiddels al meer dan twintig jaar thuis in brilmode en maatwerken. Ze heet iedereen van harte welkom in haar winkel aan de Dorpstraat 46a in Beekbergen.

Klanten kunnen in De Brillenkamer terecht voor alles wat zij van een zelfstandig opticien mogen verwachten. “Allereerst kunnen we u een professionele oogmeting aanbieden en een glasadvies op maat geven. Glazen hebben we in verschillende soorten en prijsklassen”, vertelt Kirsten. “We meten met moderne apparatuur en hebben zelfs een DNEye scanner van Rodenstock in huis. Deze scanner maakt een soort digitale vingerafdruk van uw oog en zorgt ervoor dat we een volledig individueel glas kunnen laten maken. Dit betekent voor u als brildrager bredere kijkzones met meer contrast en kleur, zowel overdag als ’s nachts. Monturen hebben we van verschillende merken van hypermodern en kleurrijk tot minimalistisch en/of klassiek. Ook sportbrillen en zonnebrillen behoren tot het assortiment, met of zonder sterkte.”

Persoonlijke aandacht en service vindt Kirsten erg belangrijk. “Kleine reparaties en probleempjes lossen we graag vlot voor u op. Als u aanvullend verzekerd bent, kunnen wij in veel gevallen de brilvergoeding voor u declareren. Bent u wat slechter ter been? Parkeren kan voor de deur de meetruimte is rolstoelvriendelijk.”

Omdat De Brillenkamer midden in de coronacrisis is geopend, heeft Kirsten hier meteen goed op in kunnen spelen. “We werken nu volledig ‘corona-proof’. We hebben gekozen voor meetapparatuur die we op afstand kunnen bedienen, we hebben plexiglas schermen geplaatst en werken hygiënisch. Daarnaast hebben we een aantal tijdsblokken gereserveerd voor privé-afspraken. We merken dat dit in deze tijd zeer op prijs gesteld wordt. Als u op één van die tijden reserveert, heeft u de winkel even helemaal voor u alleen”, aldus Kirsten.

De openingstijden van De Brillenkamer zijn daarom als volgt: op dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 uur. Oogmetingen worden alleen gedaan op afspraak. Een afspraak maken kan via www.debrillenkamer.nl of tel. 06 – 14666601.