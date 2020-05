Business & Shopping: Bloemwerk op maat van bloemspecialist Adriaan Blom

LOENEN – Wie op zoek is naar een mooi rouwstuk, bruidsboeket of ander bloemarrangement, is bij Adriaan Blom in Loenen aan het goede adres. De ervaren bloemspecialist en zijn team maken bloemwerken voor elke gelegenheid. Ook in deze coronatijd gaat de verkoop van bloemen door.

Diverse malen per week gaat Adriaan Blom naar de veiling om verse bloemen en planten in te kopen. Deze worden dezelfde dag nog verwerkt in prachtige bloemwerken. Deze manier van werken betekent dat Blom altijd verse bloemen in huis heeft. “We werken vooral op bestelling, zodat we precies dát kunnen inkopen waar onze klant om vraagt”, zegt Blom.

De bloemenspecialist heeft zich gespecialiseerd in rouwboeketten en -stukken, die hij presenteert in een fotoboek. “Elk jaar maken we een nieuw boek met voorbeelden. Daarnaast gaan we natuurlijk met onze klanten in gesprek over wat zij willen, om het zo persoonlijk mogelijk te maken.” Dat geldt ook voor ander bloemwerk, waaronder trouwboeketten en de aankleding van de trouwlocatie.

Natuurlijk gaat de verkoop van bloemwerken in deze coronatijd gewoon door. “Neem voor uitvaartbloemen een kijkje op www.adriaanblom.nl. Hier staan voorbeelden van bloemengroeten. Ook hebben we een rouwalbum met voorbeelden. U kunt op afspraak, thuis of op onze locatie, hier een keuze uit maken”, zegt Adriaan Blom.

In het pand aan de Eerbeekseweg 130a – het voormalige Molenhuis – wordt iedere dinsdag en donderdag gewerkt, dan komt de meeste handel binnen, rechtstreeks van de veiling. Op deze dagen zijn klanten hier ook welkom om een bestelling te plaatsen, boeket bloemen samen te laten stellen, of om planten te kopen. “We zijn nadrukkelijk geen bloemenwinkel, we kopen in wat we voor onze bestellingen nodig hebben. Maar klanten zijn welkom om bloemen aan te schaffen dat we op dat moment in huis hebben.” De openingstijden zijn dinsdag en donderdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Wie specifieke wensen heeft, kan altijd bellen en bestellen, 7 dagen per week. “We zijn 24 uur bereikbaar voor al uw bloemengroeten”, aldus Blom.

Overigens zijn de boeketten van Adriaan Blom ook verkrijgbaar bij diverse supermarkten in de omgeving. “We leveren hier de omgeving aan de Plus in Eerbeek, Jumbo in Brummen en de Spar in Dieren, Loenen en Hoenderloo, die daarmee ook een bloemenaanbod hebben van hoge kwaliteit”, aldus Adriaan Blom. “In totaal zijn onze boeketten verkrijgbaar in negen verschillende supermarkten.”

www.adriaanblom.nl

Tel. 06-42032112