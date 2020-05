Brummense raad vergadert online

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen heeft donderdag 28 mei om 20.00 uur weer een digitale raadsvergadering op de agenda staan. Er wordt een besluit genomen over de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020 en de programmabegroting 2021 van de regionale gezondheidsdienst GGD Noord- en Oost-Gelderland. Hierover wordt waarschijnlijk niet meer gesproken. Wel wordt er nog gedebatteerd over de vaststelling van het bestemmingsplan voor een perceel aan de Sophia van Württemberglaan in Eerbeek. Daarnaast wordt deze avond een besluit genomen over de aanstelling van een nieuwe griffier voor de raad in de persoon van de huidig plaatsvervangend griffier, Diede Balduk. De vergadering is voor iedereen te volgen via de website van de gemeente en via RTV Veluwezoom.