Bronckhorst zoekt mooiste monument

BRONCKHORST – Bronckhorst is op zoek naar het mooiste gemeentelijke of rijksmonument van de gemeente. Deze ontvangt dan in september, rond Monumentendag, de Monumentenprijs 2020.

In 2019 reikte de gemeente Bronckhorst voor het eerst een Monumentenprijs uit aan de eigenaar van een gemeentelijk monument. Het winnende pand was een eekschuur in Hummelo. De gemeente reikt de prijs uit als waardering voor het goed en verantwoord onderhouden en restaureren van monumenten.

Dit jaar kan iedereen tot 1 mei een gemeentelijk of rijksmonument nomineren voor de Monumentenprijs 2020. Het moet gaan om een pand dat in het afgelopen jaar fraai is gerestaureerd of waarbij groot onderhoud is gepleegd. Het aanmeldformulier is te vinden via www.bronckhorst/monumentenprijs.

Alle nominaties komen op een longlist, waaruit een vakjury een top 3 samenstelt. De eigenaren van deze drie monumenten ontvangen bericht. De jury gaat de drie panden bezichtigen en kiest daarna de winnaar. In de vakjury zitten leden van de commissie welstand en monumenten van de gemeente Bronckhorst. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst rondom de Open Monumentendagen in september.