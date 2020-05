Brand legt schuurtje in as

LOENEN – Een schuurtje bij een woning aan de Voorsterweg in Loenen is donderdag 23 april verloren gegaan in een brand. De brandweer rukte om 12.10 uur met grote spoed uit en was snel ter plaatse. Het schuurtje is volledig uitgebrand en de bossages rondom vatten ook vlam. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink