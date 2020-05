Bouw van Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen

LOENEN – De Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en de Oorlogsgravenstichting realiseren aan de Groenensaalseweg in Loenen een nieuw centrum. Naast het Ereveld komt een nieuw Herdenkings- en educatiecentrum.

In het nieuwe centrum staan verhalen centraal over Nederlandse oorlogslachtoffers en de inzet van Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog en actuele internationale (vredes)missies. De Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats realiseert voor de veteranen en de partners die daar behoefte aan hebben een laatste gezamenlijke rustplaats. Het wordt een plek waar anderen zich realiseren dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn: een begraafplaats uit respect voor de veteranen.

Op 24 september 2019 werd het officiële startsein voor de bouw gegeven door generaal-majoor Theo Vleugels, directeur van de Oorlogsgravenstichting, en baron Seger van Voorst tot Voorst, voorzitter van de stichting Nationale Veteranenbegraafplaats. Het ontwerp voor het Herdenkings- en Educatiecentrum is van Kaan Architecten en het ontwerp voor de inrichting van het terrein van Karres en Brands Landschaparchitecten.

Op het terrein van 10.900 vierkante meters is plek voor 900 graven. Daarbij komt er een strooiveld van 1200 vierkante meter. Er komt een pad van 370 meter lang met zitbanken en een waterput. Daarbij nog groenvoorzieningen, bomen, heideplaggen, gras en ruigte. Ook wordt een grote parkeerplaats aangelegd.

Door bouwvakkers wordt hard gewerkt aan het gebouw. Door het gunstige weer in de afgelopen winter hebben de mannen volgens schema door kunnen werken. De verwachting is dat medio november de officiële opening gaat plaatsvinden.

De Veteranenbegraafplaats Loenen sluit aan bij het Ereveld van de Oorlogsgravenstichting. Hier zijn ruim 4000 oorlogslachtoffers begraven.

Foto: Martien Kobussen