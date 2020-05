Bloemlegging bij De Propeller in Klarenbeek

KLARENBEEK – Het 4 mei comité Klarenbeek heeft maandag 4 mei een bloemstuk gelegd bij het herdenkingsmoment de Propeller aan de Hessenallee in Klarenbeek. Doordat de coronamaatregelen in acht werden genomen, kon hier verder niemand bij aanwezig zijn. Normaal zijn er kinderen present van basisscholen de Dalk en de Kopermolen, is er muziek van de 48th Highlanders of Holland en zijn er altijd wel belangstellenden.

Met het leggen van het bloemstuk zijn de vijf geallieerde bemanningsleden herdacht en geëerd van de Wellington bommenwerper die hier in de nacht van 30 op 31 mei 1942 zijn omgekomen. Daarnaast werd stilgestaan bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.