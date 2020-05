Binnenstad Doesburg vanaf 1 juni autovrij

DOESBURG – De binnenstad van Doesburg wordt vanaf 1 juni tot in ieder geval 30 september afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er waren al voorbereidingen getroffen voor een dergelijke afsluiting binnen het project Vitale Binnenstad. Door de maatregelen rondom het coronavirus ziet de gemeente Doesburg zich genoodzaakt dit besluit naar voren te halen.

Het kernwinkelgebied wordt van 1 juni tot in ieder geval 30 september 24/7 afgesloten. Zo kunnen bewoners en winkelend publiek zich op de veilige 1,5 meter afstand van elkaar bewegen. Horecaondernemers krijgen hiermee de mogelijkheid de terrassen te vergroten en per 1 juni voldoende publiek te ontvangen, terwijl de anderhalvemeternorm in acht wordt genomen. Voor de bevoorrading is de binnenstad op werkdagen tussen 7.00 en11.00 uur toegankelijk. Daarnaast worden er enkele laad- en losplekken aangewezen, waar tussentijdse bevoorrading mogelijk is. Ook is een plan in voorbereiding over hoe de binnenstad vanaf 1 juni via een gastvrije en veilige routing klaar is om bezoekers te ontvangen.

Wethouder Birgit van Veldhuizen: “De plannen die in onderzoek zijn binnen het project Vitale Binnenstad, krijgen nu een vliegende start. Het afsluiten van het kernwinkelgebied biedt Doesburg een economische impuls met aandacht voor de volksgezondheid. Daarnaast is het een onverwachte kans om zonder veel ingewikkeldheden een aantal plannen voor de binnenstad nu op een natuurgetrouwe wijze tijdelijk samen te testen. Die mogelijkheid grijp ik graag aan.”

Binnen een speciaal opgerichte taskforce is er bovendien aandacht voor de nieuwe invulling van de gemeentelijke accommodaties, de overige maatregelen in de fysieke ruimte en de consequenties van de 1,5 meter voor het sociale domein. “In deze bijzondere periode moeten we als gemeente soms snelle stappen zetten. Dit vraagt veel creativiteit en flexibiliteit ook van de ondernemers en inwoners. Wij beseffen dat dit niet altijd zonder slag of stoot zal gaan, maar mocht er wat fout gaan of mochten we iets over het hoofd gezien hebben, dan sturen wij bij,” aldus wethouder Van Veldhuizen.