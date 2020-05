Bibliotheken Brummen en Eerbeek per 18 mei weer open

BRUMMEN / EERBEEK – De bibliotheken in Brummen en Eerbeek openen hun deuren per maandag 18 mei. Tot die tijd gaan de AfhaalBieb en bezorgservice van de bibliotheek gewoon door.

Tijdens de laatste persconferentie van het kabinet op woensdag 6 mei werd bekend dat de bibliotheken hun deuren weer kunnen openen, mits er maatregelen worden genomen zodat bezoekers anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Directeur Mirjam Wijers van de bibliotheek Brummen|Voorst is blij dat de locaties hun deuren weer kunnen openen. Wel geeft ze aan dat het nog enige tijd kost om de bibliotheken klaar te maken voor openstelling. “Wij zijn relatief kleine bibliotheken, waardoor de ruimte beperkt is om aan de anderhalve meter afstand te voldoen. Daarbij moet een aantal materialen op maat worden gemaakt en geïnstalleerd in de vestigingen. Denk hierbij aan hygiënezuilen, vloerbelijning, plexiglas veiligheidsschermen, plexiglas kuchborden en vloerstickers. Daarom is besloten dat de bibliotheken in Brummen, Eerbeek en Twello hun deuren vanaf 18 mei, onder bepaalde voorwaarden, weer openen voor het publiek.”

Meer details zijn te vinden op www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.