Bibliotheek Veluwezoom gaat stapsgewijs weer open

DIEREN / VELP – De bibliotheek in Dieren gaat vanaf maandag 18 mei weer open. Er zijn de nodige aanpassingen gedaan en hygiënemaatregelen genomen om te zorgen dat iedereen veilig boeken kan komen lenen en terugbrengen. In Velp komt er een afhaalbieb, waar leden op afspraak een boekenpakket af kunnen halen. De jeugdBibliotheken in Rheden is voorlopig alleen toegankelijk voor scholen.

De bibliotheek in Dieren is geopend op maandag van 13.00 tot 18.00 uur en op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Op vertoon van een bibliotheekpas kunnen leden zelf weer boeken komen uitzoeken, terugbrengen en/of reserveringen komen ophalen. Er mag een beperkt aantal mensen tegelijk naar binnen, iedereen moet 1,5 meter afstand houden van elkaar en van de medewerkers en mensen die verkouden of grieperig zijn hebben, mogen de bibliotheek niet bezoeken. Een tijdschrift lezen, printjes maken, computeren of koffiedrinken is voorlopig niet mogelijk en er worden nog geen activiteiten georganiseerd.

Bibliotheek Velp is vanaf 18 mei een afhaalbieb. Op afspraak kunnen leden van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur een boekenpakket komen afhalen. Medewerkers van de bibliotheek nemen de bestellingen telefonisch op via tel. 026-3619003.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/corona