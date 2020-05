Bestedingsplan kinderarmoede Bronckhorst in overleg met kinderen bepaald

GEM. BRONCKHORST – Het college van Bronckhorst heeft een bestedingsplan armoedebestrijding kinderen vastgesteld. Met deze regeling kunnen gezinnen met weinig geld bijvoorbeeld een laptop of mobiele telefoon, schoolspullen of een bijdrage aan een dagje uit aanvragen.

Het gaat hier om de verdeling van de zogenaamde Klijnsmagelden, bedragen die door het Rijk aan gemeenten worden gegeven om armoede onder kinderen te bestrijden. De gemeente Bronckhorst vroeg aan kinderen hoe zij het beschikbare budget zouden besteden. De aanbevelingen van de kinderen zijn verwerkt in het plan. Het bestedingsplan is bedoeld om kinderen die opgroeien met armoede te helpen met voorzieningen, waardoor zij gelijke kansen hebben zich te ontwikkelen als kinderen die niet met armoede opgroeien.

De inbreng van de kinderen is opgehaald via een sessie met de jeugdburgemeester van Bronckhorst en andere 11-jarige kinderen. Zij dachten na over hoe kinderen in armoede het beste geholpen kunnen worden. Daarnaast zijn er gastlessen gegeven aan de onderbouw van het Kompaancollege. De vraag die daar voorlag was ‘wat zou jij het meest missen als jij in armoede zou opgroeien’. eel ideeën kwamen overeen met de opgenomen bestedingsdoelen in het conceptplan. Nieuw zijn bijvoorbeeld kosten van schooluitjes en schoolkamp, een bijdrage voor deelname aan een vakantiekamp en schoolspullen, zoals een rugtas of etui. Ook gaven de kinderen aan dat maatwerk belangrijk is, dus ook dat is nu veel specifieker benoemd in het plan.

Gezinnen met weinig geld kunnen verschillende zaken aanvragen, alles wordt alleen in natura of via een cadeaubon verstrekt. Kinderen komen, afhankelijk van hun leeftijd, in aanmerking voor een laptop voor school, een mobiele telefoon, dagjes uit, een fiets, nieuwe zomer- of winterkleding, een vergoeding van de kosten voor schooluitjes en schoolkamp en deelname aan een vakantiekamp, een bioscoopbon en schoolspullen.