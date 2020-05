Bekend Doesburger Wiebe Brandsma overleden

DOESBURG – Op zaterdag 2 mei is Wiebe Brandsma overleden. De bekende Doesburger werd 88 jaar.

Wiebe Brandsma was van 1970 tot 1998 lid van de gemeenteraad van Doesburg, aanvankelijk voor de Prot. Chr. Groepering en later voor het CDA, de laatste zeven jaar als fractievoorzitter en nestor van de Raad. Hij was daarnaast van 1990 tot 2019 buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, in welke hoedanigheid hij honderden huwelijken voltrok.

Wiebe Brandsma, die op 20 maart 1932 in Onstwedde werd geboren, was vele jaren hoofd van de christelijke basisschool De Ooi in Doesburg en daarnaast bekleedde hij vele maatschappelijke functies. Zo was hij voorzitter van het CDA in Doesburg, bestuurslid van Amnesty International, lid van het 4-5 Mei Comité in Doesburg, voorzitter van de Stichting Vluchtelingenhulkp Doesburg en voorzitter van de Openbare Bibliotheek Doesburg. Ook was hij actief in het jeugdwerk van de N.H. Kerk en ontwikkelde hij zich tot vertrouwensman van de Molukse en Turkse gemeenschap in Doesburg, van wie hij vele leden in de echt verbond.

In 1998 werd Brandsma voor zijn vele verdiensten een Koninklijke onderscheiding toegekend en bij het bezoek van Koningin Beatrix aan Doesburg in dat jaar, werd hij door de burgemeester aan haar voorgesteld.

Bij zijn begrafenis, die op vrijdag 9 mei in besloten kring plaatsvond, roemde oud-burgemeester Hermen Overweg Brandsma’s principiële stellingname, zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en zijn geweldige inzet op humanitair gebied.