Automobilist neemt de benen na ongeval

VELP – Op de Arnhemsestraatweg in Velp is zondag 3 mei aan het begin van de avond een automobilist gevlucht na een ongeval. Wonderbaarlijk raakte niemand gewond.

Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur ter hoogte van het viaduct A12 op de grens met Arnhem. Een auto raakte door onbekende oorzaak van de weg, reed meerdere boompjes uit de grond en kwam tot stilstand nadat de automobilist twee geparkeerde auto’s had geramd. De bestuurder van de BMW nam direct de benen en bleef daarna spoorloos. Een andere inzittende uit de BMW kwam met de schrik vrij en wordt verhoord door de politie. Waarom de bestuurder ervandoor ging, is nog onduidelijk.

De schade is groot. Vermoedelijk zijn alle drie auto’s total loss geraakt. De boompjes zullen vervangen moeten worden. De politie is een onderzoek gestart.

Foto: Persbureau Heitink