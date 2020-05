AfhaalBieb: 400 tasjes per week!

GEM. BRUMMEN – De AfhaalBieb van Bibliotheek Brummen | Voorst blijkt een groot succes. In de drie vestigingen in Eerbeek, Brummen en Voorst worden wekelijks ruim vierhonderd tasjes met boeken klaargezet voor lezer, die behoefte hebben aan nieuwe boeken.

De bibliotheek laat weten dat de klanten blij zijn met deze service. “We doen het graag, al is het hard werken. Moe maar voldaan, zo voelen we ons aan het einde van een dag tasjes klaar maken”, aldus een bibliotheekmedewerker.

Het grote succes van de AfhaalBieb betekent ook dat het soms even kan duren voordat een klant een tasje af kan halen. Bovendien moeten teruggebrachte boeken eerst worden schoongemaakt en staan ze eerst een aantal dagen in de kast voor ze weer uitgeleend kunnen worden.

Boeken reserveren kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl of info@bibliotheekbrummenvoorst.nl. Boeken inleveren kan op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur in de inleverkast in de hal.