Actie ‘Samen sterk’ in Klarenbeek

KLARENBEEK – Marente Bouwman, dorspcontactpersoon voor Klarenbeek, doet een oproep aan de inwoners. In het dorp is gestart met de actie ‘Samen sterk’. Hiermee worden burgers aangespoord om actief te worden door het sturen van een klein presentje naar een naaste inwoner uit het dorp. Kinderen vinden het ook leuk om iets te maken voor iemand uit de straat of wijk.

Marente doet een oproep: “Hoe leuk is het om een belletje, bloemetje of klein presentje te ontvangen. Zomaar spontaan en zonder een reden. Jij en ik kunnen daarvoor zorgen door een telefoontje, iets te sturen of te brengen naar iemand die je een hart onder de riem wilt steken. Door minder contact met naasten in deze tijd is er meer kans op sociale isolatie, waardoor eenzaamheid kan toenemen. Samen kunnen we daar iets aan doen! Breng wat kleur in de dag van een buurman, een buurvrouw of dorpsgenoot en laat zien dat zij er niet alleen voor staan. Pluk, koop of maak een presentje, laat kinderen een tekening maken en stuur of breng dit naar een of meerdere buren, kennissen of dorpsgenoten. Zet jouw telefoonnummer erbij, zodat je bereikbaar bent voor een bedankje of een gesprekje. Het is zo eenvoudig om met dit kleine gebaar ‘Samen sterk’ te zijn!”, aldus Marente.