Aanrijding tussen

EERBEEK – Op de kruising van de Harderwijkerweg en Maria Stuartlaan in Eerbeek vond donderdag 14 mei om 9.15 uur een aanrijding plaats. De bestuurder van een bestelbus met aanhangwagen wilde linksaf de Maria Stuartlaan inrijden en zag daarbij een op het fietspad rijdende bromfiets over het hoofd. De bromfietser botste tegen het portier en kwam ten val. Het ambulancepersoneel heeft ter plaatse de bromfietser onderzocht, maar gelukkig was er geen letsel.