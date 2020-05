Aanleg glasvezel in Rozendaal

ROZENDAAL – Glasvezel Buitenaf wil een glasvezelnetwerk gaan aanleggen in Rozendaal. Voorwaarde is dat 35 procent van de huishoudens zich voor 18 mei aanmeldt. Als genoeg mensen meedoen, wordt nog dit najaar gestart met de aanleg van glasvezel. Deze werkzaamheden moeten dan midden volgend jaar zijn afgerond.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.glasvezelbuitenaf.nl. Voorwaarde is wel dat klanten voor minimaal een jaar overstappen op één van de dienstenaanbieders van Glasvezel Buitenaf en een abonnement afsluiten via Caiway, Delta, Helden van Nu of Online.nl. Aanmelden is gratis tot 18 mei. Na die datum wordt een woning niet meer gratis aangesloten.

Rozendaal beschikt nog niet over een glasvezelnetwerk, terwijl er wel behoefte is aan een snelle, stabiele internetverbinding. Zo zijn er veel zzp’ers die vanuit huis werken en worden ook school, zorg en televisie steeds meer afhankelijk van snel internet.