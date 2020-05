Aangehouden met inbrekerstuig

ROZENDAAL – In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 mei is een 38-jarige man uit Arnhem aangehouden in Rozendaal. Rond 00.45 uur kreeg de politie een melding dat een auto rondjes door de wijk zou rijden. Agenten troffen de auto op de Kerklaan, ter hoogte van het gemeentehuis. De inzittende bleek in het bezit van inbrekerswerktuigen en werd daarop aangehouden.