Aandacht voor ‘andere kant’ van de bevrijding

DREMPT – De afgelopen weken is er veel aandacht besteed aan het thema 75 jaar vrijheid, naar aanleiding van de bevrijding van Nederland op 5 mei 1945. Alice Veldkamp uit Drempt denkt in deze periode terug aan haar moeder. “Zij vertelde mij toen ik kind was dat er voor haar en heel veel andere onschuldige kinderen helemaal geen vrijheid was.”

Veldkamps moeder Dina Broekert is overleden in 2013. Ze bracht haar jeugd door in Haulerwijk in Friesland. Na de bevrijding werd het gezin opgepakt voor de keuze die Veldkamps ouders destijds hadden gemaakt om hun gezin in stand en gevoed te kunnen houden. “Mijn moeder heeft ‘de vrijheid’ nooit écht meegevierd’, vertelt Veldkamp. “Zij heeft ons kinderen er ook nooit mee belast, zij heeft het ons alleen verteld. Soms schamper lachend omdat haar vader in Veenhuizen (Dr) te werk gesteld was op het land, als strafmaatregel voor zijn lidmaatschap bij de ‘foute’ kant. Wanneer zij met haar moeder of zusjes voorbij fietste om te kijken of hij nog in orde was, vlogen de kogels hen om de oren.”

Het gezin van Veldkamps moeder leefde in een heel bijzondere situatie. “Ondanks dat mijn opa koos voor lidmaatschap van de NSB, in de hoop daarmee enig voedsel voor zijn gezin te krijgen, bood hij ook onderdak aan onderduikers in zijn huis.”

Alice Veldkamp wil graag, postuum voor haar moeder, maar ook voor andere onschuldige slachtoffers, dit verhaal doen. “Voor een groep mensen die dit hebben meegemaakt, maar waarvan ervaringen meestal weggemoffeld zijn. Ook deze kant van ‘vrijheid’ bestond en dient belicht worden, vind ik.”

Alice maakte een gedicht over haar moeder.

Fout kind

Vandaag viel ’75 jaar vrijheid’ op de mat

Ik herinner me mijn moeder dat

Zij zei voor ons geen vrijheid vieren

Wij werden toen afgevoerd als dieren

Mijn vader koos voor zijn gezin

Want tekort aan alles hakte er bij ons in

Honger bonkte keihard aan zijn poort

Principes gingen spoorslags overboord

Een moeilijke keuze gaf misschien houvast

Daar werd een kind niet mee belast

Een kind had daarin geen enkele stem

En hoe het daarna verder ging met haar en hem

Verwarrend werd het toen pas echt

Want onderduikers konden ook in huis terecht

Mijn moeder, het foute kind, raakte het niet kwijt

Bleef altijd bozig op de overheid

Ook etnische minderheden in dit land

Schoof zij zonder pardon aan de kant

Deze oorlog heeft een ieder zeer geraakt

Waarbij het NSB-kind nog eens extra werd gewraakt

Was het daarom dat zij een beroepsmilitair huwde

Het oordeel over haar daarmee schuwde

En Nederland wilde laten zien

Dat hun oordeel ‘fout’, fout was misschien

Kinderen die werden afgeblaft

Kinderen onterecht bestraft

In haar eentje 40 jaar mantelzorg verricht

Zij stond nooit eens in het licht

Als je haar nog kon vragen “wil je het overdoen”

Dan zou zij zeggen “voor geen miljoen”

Voor mijn moeder,

Zij was de liefste van de hele wereld.

Alice Veldkamp,

Maart 2020