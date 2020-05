A348 Arnhem-Dieren wordt CO2-neutrale weg

REGIO – De A348 tussen Dieren en Arnhem gaat nog dit jaar op de schop. De provincie gaat groot onderhoud uitvoeren, waarbij het asfalt wordt vervangen en de verkeersveiligheid wordt verbeterd.

De provincie streeft naar een goed onderhouden A348, met zo min mogelijk CO2, zo veel mogelijk circulariteit en duurzaamheid en in goed partnerschap met alle betrokkenen. De werkzaamheden zijn op een nieuwe manier aanbesteed, waarbij deze (klimaat)doelen voorop staan. Een CO2-neutrale weg vraagt veel innovaties en nieuwe technieken en door deze nieuwe manier van aanbesteden biedt de provincie nieuwe oplossingen en maatregelen een kans.

Aannemer Boskalis heeft deze aanbesteding gewonnen, om dat haar visie, plan van aanpak en expertise het best aansloot bij de wensen van de provincie. Het voorstel van Boskalis bevatte een uitgebreide aanpak voor het betrekken van stakeholders uit de omgeving en de toepassing van een innovatief asfaltmengsel, dat grondstoffen en CO2-uitstoot bespaart.

Op basis van dit voorstel van Boskalis werkt dit bedrijf nu, samen met de provincie Gelderlandm de oplossingen en afspraken verder uit in een definitief ontwerp. Dit gebeurt in nauw overleg met externe stakeholders. Aan het einde van de ontwerpfase legt de provincie met Boskalis de gemaakte inzichten, afspraken, ontwerpen en meetbare prestaties vast. Volgens planning vinden de eerste wegwerkzaamheden deze zomer plaats.

