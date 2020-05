81 Reacties op sluiting De Hoenderloo Groep

HOENDERLOO – De gemeenteraad van Apeldoorn heeft 81 reacties binnengekregen over de aanstaande sluiting van De Hoenderloo Groep. De raad heeft de samenleving opgeroepen om reacties per brief of e-mail te sturen, nadat een bijeenkomst van de gemeenteraad op 19 maart 2020 vanwege de coronacrisis niet kon doorgaan. Onder de mensen die reageerden zijn veel gezinnen (ouders en enkele kinderen), medewerkers en inwoners van de gemeente Apeldoorn, met name uit Hoenderloo.

De meeste brievenschrijvers vertellen over de impact van de sluiting. De brieven staan geanonimiseerd opgenomen in het online informatiedossier van de gemeenteraad. De gemeente kan vanwege de privacyregelgeving niet anders dan anoniem publiceren. Maar de raadsleden kunnen wel alle brieven met naam en toenaam lezen. De reacties worden nu verwerkt. Er wordt op basis van de publieksreacties een ‘raadsrapportage’ gemaakt met een weergave van de reacties per groep betrokkenen. Deze rapportage wordt toegevoegd aan het informatiedossier en tevens verstuurd naar alle brievenschrijvers.

Na de meivakantie bespreekt het raadspresidium hoe de gemeenteraad de sluiting van De Hoenderloo Groep verder gaat behandelen.