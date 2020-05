75 jaar bevrijding online

GEM. BRUMMEN – De bibliotheken in Brummen en Eerbeek hadden uitgebreid stil willen staan bij 75 jaar bevrijding. Er waren mooie tentoonstellingen ingericht en tafels gemaakt met boeken rondom dit thema. Nu de bibliotheken gesloten zijn, doet de bibliotheek suggesties om digitaal de bevrijding te vieren.

Lezen kan natuurlijk altijd. Boeken reserveren kan via de Afhaalbieb, de app ThuisBieb biedt gratis digitale boeken en het is mogelijk een ebook-abonnement af te sluiten. Op de www.bibliotheekbrummenvoorst.nl kun iedereen de collectie door struinen op zoek naar titels passend bij het thema 75 jaar bevrijding.

Anne Frank

De Anne Frank Stichting heeft een YouTube-serie gemaakt waarin Anne Frank niet schrijft, maar vlogt over haar tijd in het Achterhuis. Want een 13-jarige van nu, die zou waarschijnlijk eerder filmen dan schrijven over haar leven. En het publiek van nu kijkt ook liever dan dat ze luisteren. In de vlogs neemt Anne Frank de kijkers mee in de periode van 29 maart tot 4 augustus 1944. Ze filmt zichzelf, vertelt hoe haar leven voor het onderduiken was en beschrijft hoe ze zich voelt. Elke maandag en donderdag komt er een nieuwe aflevering online op het account ‘Anne Frank’.

Het Geheugen

Via Het Geheugen, geheugen.delpher.nl, zijn onder meer oorlogsaffiches, verzetsliteratuur en beelden van het leven in oorlogstijd en rondom de bevrijding vinden, evenals oorlogsdagboeken, documenten over het militaire leven en fotocollecties van musea.

Koninklijk Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek heeft aan de hand van zes thema’s vormgegeven aan de periode ná 5 mei 1945. Op het moment dat Nederland officieel bevrijd is, is er al lange tijd een bevrijdingsstrijd gaande en de hongerwinter heeft diepe sporen nagelaten. In Nederlands-Indië duurt het zelfs nog tot 15 augustus voor Japan zich ook overgeeft. De bevrijding brengt begrijpelijkerwijs niet alleen vreugde en blijdschap met zich mee. Ook verdriet, verwarring en angst voor een afrekening met het verleden spelen een rol. De Koninklijke Bibliotheek heeft onder meer foto’s, persoonlijke brieven en diverse publicaties samengebracht via de knop ‘thema’s’ op www.kb.nl.