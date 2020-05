50 Jaar bij PvdA

DOESBURG – De Doesburgse afdeling van de PvdA zet traditiegetrouw op 1 mei haar jubilarissen in het zonnetje. Dit jaar was er extra aandacht voor mevrouw J. Meester Van den Outenaar. Zij is 50 jaar lid van de Partij van de Arbeid en kreeg daarom, naast een prachtige bos bloemen, de gouden speld die hoort bij dit jubileum.