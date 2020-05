28 arbeidsmigranten uit Velp in isolatie door corona

ARNHEM – Aan de Willemstraat in Velp is vrijdag 1 mei bij 28 arbeiders uit een wooncomplex voor arbeidsmigranten corona vastgesteld. De GGD Gelderland-Midden is direct na de eerste besmetting op 1 mei gestart met een uitgebreid bron- en contactonderzoek, met de betrokken mensen wordt contact gezocht. Besmette bewoners van het complex gaan in isolatie op een schip aan de Nieuwe Havenweg te Arnhem, de overige 21 mensen die niet besmet zijn, gaan veertien dagen in quarantaine aan de Willemstraat.

Ahmed Marcouch, voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden: “Ik wens de geïsoleerde zieken beterschap en leef mee met de mensen in de Willemstraat. Isolatie moet op een goed te isoleren plek gebeuren. Goed dat Arnhem kan helpen. Het schip is een veilige oplossing. Vanuit de veiligheidsregio doen wij dit nauwkeurig en trefzeker, in coronatijd zijn wij met draaiboeken voorbereid op deze problemen. De GGD zorgt voor de zieken en voor de gezonden, ook de omwonenden, in zowel Velp als Arnhem.”

Getest

Alle bewoners van het wooncomplex zijn getest. Wie niet positief is getest, blijft veertien dagen in quarantaine aan de Willemstraat. De veiligheidsregio en GGD hebben de uitzendorganisatie geïnformeerd die de arbeidsmigranten bemiddelt en huisvest. Ook zijn de bedrijven geïnformeerd in Scherpenzeel en Velp, waar de arbeiders gedetacheerd zijn. De omwonenden van het wooncomplex zijn op de hoogte gebracht door de gemeente Rheden. Carol van Eert, burgemeester van Rheden: “Het is voor de bewoners een moeilijke tijd om ziek te zijn in een land waar je de taal niet spreekt. Ik wens hen beterschap en sterkte voor de komende tijd Daarnaast kan ik begrijpen dat buren en omwonenden zich misschien zorgen maken over de situatie. Maar alle vereiste maatregelen zijn genomen om de besmetting zoveel mogelijk in te dammen.“

Blijf thuis

Tegen corona geldt voor iedereen: blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts. Bel met de huisarts als de klachten verergeren. Meer informatie over corona en gezondheid vindt u op de websites www.rivm.nl/corona

En op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/gezondheid.