Zorginstellingen krijgen muziek cadeau

VELP – Ondanks de kille dag, kwamen toch verscheidene bewoners van de Biesdel in Velp dinsdag 14 april hun balkon op. Ze genoten van de muziek die werd gebracht door pianist Frank Verhoef en tenor Henk Gunneman. Het duo speelde hier op uitnodiging van Cultuurbedrijf RIQQ.

RIQQ biedt, samen met de gemeente Rheden en Innoforte, bewoners van de vier zorglocaties van Innoforte muzikale momenten aan om hen een hart onder de riem te steken in deze tijd van sociaal isolement. Musici en artiesten uit de regio geven live concerten vanuit de tuinen van de instellingen, op het Lorentzhuis trad zelfs een danser op. De artiesten blijven bij hun optreden altijd in de tuin of op het terras en altijd op afstand. Dat is wel even anders muziek maken dan ze gewend zijn. Op sommige plekken is het publiek ver weg. Gelukkig kunnen op andere locaties de bewoners juist lekker in de tuin of op het balkon zitten. Zo is er toch contact met het publiek. De reacties zijn heel positief, zegt Koen van der Mark van RIQQ. “Via de verzorging krijgen we terug dat de mensen echt genieten van de optredens.”

In totaal zijn er nu negen optredens geweest op de vier zorglocaties van Innoforte, een tiende staat gepland. Als het aan Van der Mark ligt, komt daar nog een heel aantal bij. “Ik ben druk met het regelen van subsidies voor deze optredens. We vinden het belangrijk dat we de artiesten, zzp’ers, die nu ook een moeilijke tijd doormaken, gewoon een vergoeding kunnen betalen”, legt hij uit. Het liefst zou RIQQ de serie van nu, met twee optredens per week, de komende tijd doorzetten. Van der Mark hoopt binnenkort bekend te maken of dit door gaat.

Foto: Linda Peppelman