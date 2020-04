Zonnebloemen langs maïsland

BRONCKHORST – Boeren in Bronckhorst kunnen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. De gemeente vraagt hen de vier buitenste rijen van hun maïsperceel in te zaaien met zonnebloemen of een overblijvend bloemenmengsel. Zo wordt samen een zonnebloemlint gemaakt, waar veel bijen en andere insecten op af komen.

Boeren die hieraan meedoen, krijgen via de gemeente Bronckhorst een vergoeding. Er kunnen zonnebloemen worden gezaaid, die aan het eind van het seizoen meegehakseld kunnen worden met de maïs. Hiervoor is de vergoeding 0,50 euro per strekkende meter. Een andere mogelijkheid is een bloemenmengsel met zonnebloemen, dat overwintert. De vergoeding hiervoor is 0,70 euro per strekkende meter. Aanmelden kan tot 15 april via www.zonnebloemlint.nl/boeren of info@zonnebloemlint.nl.