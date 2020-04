Zomer in Gelderland: anders dan anders

ARNHEM – Het televisieprogramma Zomer in Gelderland gaat dit jaar niet door op de gebruikelijke manier. Omroep Gelderland denkt na over een manier om toch een zomerprogramma op locatie te kunnen maken, maar dan wel zonder publiek.

Hoewel Zomer in Gelderland pas in augustus gehouden wordt, heeft Omroep Gelderland nu al deze beslissing genomen. “In verband met het coronavirus raden virologen evenementen met publiek ook in de komende maanden sterk af. Bovendien kunnen we nu van de deelnemende plaatsen ook niet verwachten dat ze in grote gezelschappen van start gaan met de voorbereidingen.”

Er komt dus geen programma met veel publiek, maar er komt wel degelijk een vrolijk zomerprogramma met presentatrice Angelique Krüger, meldt de regionale omroep. “We zijn nu aan het nadenken over wat we dan wel gaan doen en hoe we dat doen. Maar één ding is zeker, we gaan in augustus vier weken de provincie in en we willen nog steeds de bijzondere plekken en bijzondere mensen in de verschillende plaatsen laten zien. Jammer dat dat niet op een plein kan met al die mensen erbij, maar dan slaan we dat maar voor een keer over. Wij willen geen extra risico’s nemen voor de mensen in de dorpen. Gezondheid gaat voor alles”, aldus de Achterhoekse presentatrice.

Zomer in Gelderland is een project waarmee Omroep Gelderland al tien jaar de provincie intrekt, met onder andere een live televisieprogramma met dagelijks (ongeveer) 1000 mensen aan publiek erbij. In het programma krijgen Gelderse plaatsen de kans om met veel mensen opdrachten te vervullen en daarmee geld te verdienen voor een goed doel. De dorpen en buurtschappen die hun deelname voor dit jaar al hadden toegezegd, zijn allemaal op de hoogte gebracht en hebben bij een eventuele editie in 2021 de eerste keus om deel te nemen.